Воротар Домінік Лівакович став героєм для хорватів, зробивши 11 сейвів у матчі проти Бразилії

9 грудня відбулися перші чвертьфінали чемпіонату світу з футболу, що триває у Катарі. У півфіналі 13 грудня о 21:00 зустрінуться збірна Хорватії, яка в серії пенальті обіграла одного з фаворитів мундіалю збірну Бразилії, та збірна Аргентини, яка так само в серії пенальті перемогла збірну Нідерландів.

Бразилія та Хорватія не змогли визначити переможця в основний час, зігравши в суху нічию. У компенсований час першого екстра-тайму рахунок відкрив Неймар, проте Бруно Петкович відновив паритет на 116 хвилині, перевівши гру в серію пенальті. Домінік Лівакович потягнув удар Родріго Гоеса, а Маркіньйос влучив у стійку – і збірна Хорватії з рахунком 4:2 перемогла збірну Бразилії. В 1/8 фіналу хорвати так само в серії пенальті обіграли японців.

Зазначимо, що на минулому чемпіонаті Хорватія дійшла до фіналу, обігравши противників у 1/8 та чвертьфіналі так само в серії пенальті, а в півфіналі вирвали перемогу в Англії в додатковий час. Збірна Бразилії тоді так само вилетіла на стадії 1/4 фіналу, поступившись збірній Бельгії.

У поєдинку між Аргентиною та Нідерландами рахунок відкрили південноамериканці: на 35 хвилині забив Науель Моліна. У другому таймі рахунок подвоїв з пенальті Ліонель Мессі, проте на 83 хвилині Ваут Веггорст відіграв один м'яч. Арбітр додав 10 хвилин до другого тайму, і на останніх секундах Веггорст зробив дубль та перевів гру в овертайм, який теж не визначив переможця. У серії пенальті збірна Нідерландів не реалізувала перші два пенальті, тож аргентинці виграли серію з рахунком 4:3.

На минулому чемпіонаті Аргентина вилетіла на стадії 1/8 від Франції, а Нідерланди тоді взагалі не кваліфікувалися до фінальної стадії. Проте у 2014 році збірна Нідерландів посіла третє місце, а збірна Аргентини була віце-чемпіоном. Нідерландці віце-чемпіонами стали у 2010 році.