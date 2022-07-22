Нікопольська районна військова адміністрація Дніпропетровської області пропонує мешканцям винагороду за затримання та передання поліції людей, які працюють на російських загарбників. За кожного обіцяють платити по 100 доларів або ж близько 3700 грн.

Як повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко, владу цікавлять:

оператори квадрокоптерів;

люди, які малюють незрозумілі знаки на будівлях, елементах інфраструктури тощо;

люди, що проводять зйомку населеного пункту на мобільний, фото- чи відеоапаратуру;

люди, які запускають сигнальні ракети, феєрверки тощо.

Голова РВА пояснив, що потрібно провести затримання колаборанта, викликати поліцію і передати затриманого їм. Також можна передати інформацію про цю людину правоохоронцям або Євтушенку в приватні повідомлення на Facebook.

«В разі підтвердження протиправної діяльності підозрюваного ви отримуєте суму еквівалентну 100 у. о. за курсом НБУ на день затримання», – написав очільник Нікопольської РВА.

Євтушенко наголосив, що проти затриманих не можна застосовувати спецзасоби та зброю — хіба що це потрібно для самооборони.

Додамо, що нещодавно подібну ініціативу запровадив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Місцевим жителям платитимуть за виявлених навідників або корегувальників російського вогню.

Нікополь, як і Миколаїв, страждають від щоденних обстрілів росіян. Миколаїв вони обстрілюють ракетами для систем ППО, а Нікополь – із реактивних систем залпового вогню, розміщених біля Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі. Обстрілили Нікополя почалися нещодавно і стали масованими і регулярними. У місті є численні руйнування, пошкоджено залізницю, газогін і водопровід.