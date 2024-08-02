Влада Туреччини заблокувала доступ користувачів до Instagram
ЗМІ припускають, що блокування може бути пов'язане з нещодавньою загибеллю лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії
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Управління інформаційних технологій і звʼязку Туреччини зранку у п’ятницю, 2 липня, заблокувало доступ до соцмережі Instagram. Про це повідомила турецька служба Deutsche Welle.
Деякі користувачі повідомляють, що на платформі не оновлюється контент стрічки публікацій, а мобільний застосунок видає повідомлення про помилку.
Офіційно причину блокування не повідомляють, однак, як припускає видання, блокування платформи може бути повʼязано з критикою на адресу соціальної мережі з боку речника президента Реджепа Ердогана Фахреттіна Алтуна, за «цензуру» публікацій, повʼязаних із загибеллю політичного лідера ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.
Зокрема, керівник відділу комунікацій турецького президента раніше звинуватив Instagram у тому, що він «активно перешкоджає людям висловлювати співчуття через загибель лідера ХАМАС без жодних посилань на будь-які порушення політики соцмережі».
Проте наразі ніхто з офіційних осіб Туреччини не заявляв, що блокування Instagram пов'язано з реакцією соцмережі на ліквідацію лідера палестинських терористів.
Зауважимо, що раніше турецький уряд уже обмежував доступ до популярних соцмереж, як-от X (колишній Twitter) чи YouTube, під час терактів чи великих стихійних лих. Тоді це пов’язували з міркуваннями безпеки.