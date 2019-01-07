Влада Великої Британії встановила всі деталі у «справі Скрипалів»

Влада Великої Британії встановила всі деталі у справі про замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це 7 січня пише The Telegraph.

Зазначається, що британськими спецслужбами ліквідовано агентську мережу ГРУ, яка стояла за атакою в Солсбері. Зокрема, встановлені деталі змови і весь ланцюжок зловмисників, які причетні до цього замаху. При цьому джерела запевняють, що ланцюжок веде до вищого керівництва Росії.

Видання також пише, що в той же час Лондон побоюється, що Росія створює нову шпигунську мережу у Британії, на цей раз за участю Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Окремі джерела повідомили, що подробиці змови добре відомі, в тому числі ланцюжок керівників, що веде аж до Путіна, який дав зелене світло на використання хімічної зброї на британській землі. Уточняється, що операції ГРУ частково були розкриті через їхні ж грубі помилки. Британські чиновники тепер впевнені, що майже всі 23 дипломати, яких вислали назад до РФ були агентами ГРУ і СВР (служби зовнішньої розвідки) і що цей процес повністю позбавив Росію можливості шпигувати за діями Великої Британії.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері було отруєно колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Слідство встановило, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Батько і донька потрапили до лікарні і їм вдалося вижити. Британське слідство з’ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга).