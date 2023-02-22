Флігелі, що хочуть реконструювати, розташовані у подвір'ї

Виконавчий комітет Львівської міськради у середу, 22 лютого, затвердив містобудівні умови та обмеження для реконструкції двох флігелів на вул. Городоцькій, 147 під житло. У рішенні виконкому зазначено, що роботи відбудуться в межах вже наявних фундаментів приміщень, що розташовані у подвір’ї біля житлових будинків.

Як повідомив керівник управління архітектури та урбаністики ЛМР Антон Коломєйцев, будівлі флігелів раніше викуплені з аукціону. Містобудівні умови та обмеження затверджені ТзОВ ТВК «Західенергосервіс».

Під час засідання виконкому до рішення внесли зміни: власник флігелів має обговорити проект реконструкції із мешканцями сусідніх будинків. Додамо, що флігелі розташовані у дворі неподалік церкви Ольги та Єлизавети і привокзального ринку.

Візуалізація реконструкції від ЛМР

За даними сервісу YouControl, ТзОВ ТВК «Західенергосервіс», що займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень, належить львівському підприємцю Володимиру Яськіву. Володимир Яськів також є власником низки інших підприємств, що займаються електроустаткуванням, зокрема, Львівського кабельного заводу і двох фірм, що виконують електромонтажні роботи.