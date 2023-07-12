Чоловіка підозрюють у вирубці, перевезенні і збуті незаконно добутої деревини

У Стрийському районі оголосили підозру чоловікові, який незаконно вирубав дерева на території природно-заповідного фонду у складі лісового господарства філії ДП «Ліси України». Сума збитків становить 900 тис. грн. Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

За даними слідства, чоловік не мав спеціального дозволу на вирубку дерев. Зрубану деревину він розпилював та перевозив до власного домогосподарства, де була облаштована підпільна пилорама.

Також оголошено про підозру іншому чоловіку, який діяв за такою ж схемою, але завдав державі збитків на 80 тис. грн.

Обох підозрюють у порушенні ч. 1 і 4 ст. 246 ККУ – незаконна порубка дерев у лісах, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду або спричинили тяжкі наслідки. Максимальне покарання – за тяжкі наслідки – становить від 5 до 7 років позбавлення волі у разі рішення суду.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Незаконно добуту деревину, лісопродукцію, бензопили у підозрюваних вилучили.