Дерева вирубали поблизу села Волиця Тернопільського району

На Тернопільщині колишній працівник лісового господарства незаконно вирубав 900 дерев різних порід. Протиправну вирубку виявили в лісі поблизу села Волиця Тернопільського району. Екологи підрахували, що чоловік завдав збитків державі на понад 3,3 мільйона гривень.

Прокуратура Тернопільщини повідомила про підозру колишньому працівнику комунального лісогосподарського підприємства. Слідчі встановили, що чоловік був звільнений з роботи раніше. Однак вирішив без спеціальних дозволів та документів вирубати частину лісового масиву, який не підлягав санітарній очистці. Таким чином чоловік завдав шкоди державі на суму понад 3,3 мільйона гривень.

«За даними слідства, підозрюваний, не маючи дозвільних документів на вирубку провів рубку 900 дерев, що не були призначені для санітарної рубки, у виділі лісового кварталу лісогосподарського підприємства поблизу с. Волиця Тернопільського району Тернопільської області», — повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Продати деревину правопорушник не встиг. Зрубані дерева правоохоронці конфіскували. А чоловіку повідомили про підозру у незаконній порубці дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України). Триває розслідування за ч. 4 ст. 246 КК України. Якщо провину колишнього лісника доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.