Колишнім лісникам загрожує до п'яти років позбавлення волі

ДБР оголосило про підозру в незаконних рубках двом колишнім працівникам Іршавського лісгоспу. Йдеться про головного лісничого та начальника лісогосподарської дільниці, яких звинуватили у рубках лісу на понад 50 млн грн. Обом підозрюваним загрожує до п’яти років ув’язнення. Як повідомляв ZAXID.NET, раніше у цій справі оголосили про підозру депутату однієї з місцевих сільрад, який працював у цьому ж лісгоспі та дав вказівку на рубки без жодних документів.

Як у вівторок, 11 квітня, повідомила прес-служба ДБР, колишні працівники лісової охорони допустили масові рубки на території Іршавського лісгоспу ще у 2020-2021 роках. «Було зрубано понад 5 тисяч дерев цінних порід як на закріпленій за посадовцем дільниці, так і на інших територіях. Згодом незаконно зрубані дерева продали. Завдана шкода довкіллю склала понад 50,8 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше у цій справі оголосили про підозру начальнику лісогосподарської дільниці Іршавського лісгоспу, 47-річному депутату однієї з місцевих сільрад. Закарпатцю повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Для відшкодування збитків слідчі ДБР подали клопотання про арешт майна підозрюваного.

Наразі ще двом колишнім лісникам повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до п'яти років.