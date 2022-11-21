Поліція Київської області викрила у Броварах 50-річного власника СТО, який впродовж кількох років тримав у рабстві 37-річного працівника. За інформацією правоохоронців, раніше роботодавець втягнув працівника в борги.

«Декілька років тому зловмисник незаконно втягнув потерпілого у боргову кабалу та змушував його безоплатно працювати. У липні 2022 року чоловіку вдалося втекти, але лиходій знайшов його та силоміць повернув до приміщення СТО», – повідомила поліція Київської області в понеділок, 21 листопада.

За інформацією правоохоронців, 37-річний працівник перебував у непридатних для життя умовах. Також власник СТО забрав у нього телефон і паспорт. Крім того, шляхом погроз та шантажу чоловік переписав на «рабовласника» будинок, у якому мешкав раніше.

Власнику СТО вже повідомили про підозру за фактом торгівлі людьми. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.