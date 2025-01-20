Фігуранти передавали Росії закуплений в Демурінського ГЗК титан

Правоохоронці повідомили про підозру директорці та засновнику австрійського підприємства, підконтрольного російському олігарху Міхаїлу Шелкову, які були співорганізаторами постачання українського титану до Росії. За сприяння іноземців Росії отримала стратегічної продукції на 90 млн грн, повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора у понеділок, 20 січня.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора не уточнили, якому саме олігарху допомагали зловмисники. Втім, у липні 2024 року ОГ та БЕБ повідомили про підозру за вивезення титану на 90 млн грн росіянину Міхаїлу Шелкову, який володіє однією з найбільших у світі компанією-виробником титану «ВСМПО-Авісма». Його компанія входить до складу російської корпорації «Ростех», яка постачає продукцію армії окупантів.

Міхаїл Шелков з 2012 року володів українським ТОВ «Демурінський гірничозбагачувальний комбінат», який видобував титановмісну сировину на території Дніпропетровщини. Цей матеріал використовують для виробництва товарів військового та подвійного призначення.

26 липня 2024 року українські правоохоронці повідомили Шелкову про підозру у вивезенні титану до Росії. Тоді його звинуватили у створенні злочинної групи, до якої увійшли троє українців – колишній директор Демурінського ГЗК, а також власник та директорка австрійської компанії. Про підозру останнім правоохоронці повідомили майже на пів року пізніше.

«За контрактами титановмісні концентрати постачалися до компанії з місцем реєстрації в Австрії, хоча фактично одразу відвантажувалися на адресу російських підприємств. Експортували продукцію за заниженими цінами», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Так, з січня 2020 року по грудень 2021 року злочинна група за сприяння австрійської компанії поставила до Росії української сировини на 90 млн грн.

Зазначається, що на корпоративні права російського олігарха, майновий комплекс Демурінського ГЗК та на кошти на банківських рахунках підприємства наклали арешт. Активи за рішенням Апеляційної палати ВАКС передали у дохід держави, а комбінат – націоналізований.