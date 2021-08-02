Компанія Google з кінця вересня більше не дозволить користувачам операційної системи Android входити у свої облікові записи Google, якщо на їхніх пристроях встановлено Android 2.3.7 або старішу версію.

«У рамках наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоб наші користувачі почували себе у безпеці, Google більше не дозволятиме вхід в облікові записи на пристроях Android з операційною системою Android 2.3.7 і нижче, починаючи з 27 вересня 2021 року», – зазначили у компанії, пише The Verge.

У повідомленні наголошується, що після 27 вересня при спробі використовувати продукти Google, такі як Gmail, YouTube і Google Maps користувачі можуть отримувати помилки щодо логіна або пароля.

Android 2.3.7 була випущена близько 10 років тому, проте останні зміни торкнуться небагатьох людей, в яких досі встановлено застарілу версію операційної системи. Загалом у світі налічується понад 3 млрд пристроїв на базі Android.