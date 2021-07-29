У компанії Google вирішили вимагати вакцинації проти коронавірусу від співробітників перед тим, як вивести їх на роботу в офіс. Відповідний лист працівникам Google надіслав керівник компанії Сундар Пічаї.

У ньому йдеться, що вперше таку політику запровадять в США. Це трапиться у найближчі тижні. Потім в компанії хочуть ввести такі правила і в інших країнах, де є її офіси. Все буде залежати від доступу до вакцини. Керівники на місцях також мають надати рекомендації тим, хто не може бути вакцинований із об’єктивних причин.

Окрім того, компанія продовжила режим дистанційної роботи за бажанням до 18 жовтня. Невакциновані працівники зможуть отримати можливість працювати віддалено до кінця року. Водночас, як у подальшому працюватимуть такі працівники, Пічаї не повідомив.