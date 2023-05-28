В Україні призупинили нарахування податку на знищену чи пошкоджену нерухомість, окрім землі. Відповідний закон вже набрав чинності, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«6 травня набув чинності підписаний президентом Закон № 3050-IX щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно, яке було знищене чи пошкоджене внаслідок агресії Росії», – сказано в повідомленні.

Як уточнили в Мінреінтеграції, закон передбачає, що призупинення нарахування та сплати податку на знищену чи пошкоджену нерухомість (крім землі) починається з місяця, в якому нерухомість набула такого стану. Підтверджувальними документами є складені акти за результатами огляду такого об’єкта нерухомості органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

Також у міністерстві нагадали, що з 1 січня 2023 року податок не нараховується та не сплачується на нерухомість, яка розташована на території активних бойових дій або тимчасової окупації (за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території).

Нагадаємо, з 10 травня в Україні запустили програму «єВідновлення», в рамках якого власники пошкодженого війною житла можуть отримати компенсацію на його відновлення. На першому етапі програмі гроші платитимуть тим, чиє помешкання потребує косметичного ремонту або заміни вікон, дверей чи даху. Максимальна сума компенсації становить 200 тис. грн.