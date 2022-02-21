Львівський проектно-конструкторський інститут конвеєробудування розташований на вул. Базарна, 20

Фірма «Ліокс», яка придбала 73% акцій львівського проектно-конструкторського інституту конвеєробудування, відмовилась підписати договір-купівлі продажу з Регіональним відділенням Фонду держмайна (ФДМУ). Наприкінці грудня 2021 року компанія, що належить співвласниці Краківського ринку, стала переможцем електронних торгів та погодилась купити інститут конвеєробудування за 70 млн грн.

Йдеться про продаж 73% акцій ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування», що розташований на вул. Базарній, 20 у Львові. Фонд держмайна виставляв його на продаж на електронному майданчику «Prozorro.Продажі» чотири рази. У лютому торік акції інституту конвеєробудування за 100 млн грн купило ТзОВ «Краківський ринок», яке вже через місяць відмовилось сплатити за придбаний лот.

Другі успішні торги провели 28 грудня. Участь у аукціоні взяли сім компаній, однак найвищу ціну запропонувало ТзОВ Фірма «Ліокс» – 70 млн грн. Компанія належить львів’янкам Наталії та Оксані Щадило, а директором фірми є Любомир Пук. Наталія Щадило є співвласницею ТзОВ «Краківський ринок». Вона також є бізнес-партнеркою Володимира Дідуха та його дружини.

Власниками ПрАТ «Проектно-конструкторський інститут конвеєробудування» був Фонд держмайна, якому належало майже 73% акцій, ТзОВ «Краківський ринок» (22,42%) та 42 фізичні особи. Після продажу власники Краківського ринку фактично стали майже одноосібними власниками інституту.

Після перемоги на електронних торгах, згідно з умовами аукціону, упродовж трьох робочих днів ТзОВ Фірма «Ліокс» мала підписати протокол із результатами торгів. Однак за два тижні фірма так і не підписала та не надіслала цей протокол Фонду держмайна. Тому Фонд скасував результати аукціону та визнав його таким, що не відбувся.

14 січня ФДМУ виставив інститут конвеєробудування на аукціон уп’яте зі стартовою ціною 118 тис. грн. Аукціон мали провести 10 лютого, однак 20 січня його скасували за рішенням Фонду держмайна. Причини відміни цього аукціону у ФДМУ не повідомили.