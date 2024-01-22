Власники каварні незаконно прибудували терасу до історичного будинку

ТЗоВ «Віденська кав’ярня» оштрафували на 170 тисяч гривень за умисне доведення пам’ятки архітектури до руйнації. Відповідні порушення регламентуються законом «Про охорону культурної спадщини», а штраф накладає Львівська міська рада. Про це 22 січня повідомив департамент містобудування Львівської міськради.

Йдеться про встановлені на терасі склопакети, з допомогою яких власники фактично створили незаконну прибудову в приміщенні історичної пам’ятки.

«На початку січня 2024 року Львівська міська рада підписала постанову про фінансові санкції за порушення закону “Про охорону культурної спадщини”. За цією постановою, відомий львівський заклад “Віденська кав’ярня” оштрафовано на 170 тисяч гривень. Причина – “умисне доведення кав’ярні, яка є пам’яткою архітектури, до руйнації”», – зазначено у повідомленні.

Окрім того, міськрада судиться з власниками закладу щодо цих порушень. Кілька років тому власник кав’ярні через суд скасув приписи управління охорони історичного середовища про демонтаж склопакетів на терасі. Тоді представники «Віденської кав’ярні» виграли суд першої інстанції та апеляцію. Проте торік Верховний Суд України задовольнив скаргу Львівської міськради та скерував на повторний розгляд справу про демонтаж конструкцій. Судове засідання заплановане на цей тиждень.

«Будинок складається з трьох поверхів та тераси, які власники за невідомих обставин поділили на окремі об’єкти нерухомості з окремими техпаспортами. Власне саме такі маніпуляції з адресами і дозволили у суді уникнути виконання припису від ЛМР. Адже, згідно із новою адресою, будівля автоматично на папері перестала належати до пам’ятки культурної спадщини», – пояснили у ЛМР.

Як уточнили у міськраді, власники закладу також встановили огороджувальні конструкції без погодження проектної документації, попри те, що будівля розташована в зоні ЮНЕСКО та історичному ареалі – у будинку, що є пам’яткою архітектури. Це стало ключовим для перегляду справи.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТзОВ «Віденська кав’ярня» є президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович, колишній генеральний консул України в Кракові Олег Мандюк, киянка Оксана Шлапак та президент Канадсько-Української торгової палати Зенон Поточний.