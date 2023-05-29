У 2007-2008 роках власники «Віденської кав’ярні» незаконно прибудували засклену терасу та зареєстрували її як окремий об’єкт нерухомості

Касаційний адміністративний суд Верховного Суду відправив на повторний розгляд справу про демонтаж прибудови веранди до ресторану «Віденська кав’ярня» в центрі Львова. Позов ТзОВ «Віденська кав’ярня» до управління охорони історичного середовища розглядатиме Львівський окружний адміністративний суд.

Йдеться про триповерхову будівлю на просп. Свободи, 12, де розташована «Віденська кав’ярня». У 2006 році власники прибудували до другого поверху будівлі веранду, не отримавши дозволів на відповідні будівельні роботи та не узгодивши їх із управлінням охорони історичного середовища, оскільки будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення. У 2007-2008 роках цю терасу перетворили в закрите приміщення, виокремили веранду в окремий об’єкт нерухомості і зареєстрували його за окремою адресою – пл. Підкови, 2.

Такий вигляд мала будівля ресторану на початку ХХ століття

У 2021 році управління охорони історичного середовища видало припис з вимогою до ТзОВ «Віденська кав’ярня» демонтувати незаконну прибудову. Цей припис власники кафе вирішили оскаржити в суді. В травні 2022 року Львівський окружний адмінсуд визнав припис протиправним та скасував його. Це ж рішення у жовтні 2022 року підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Основними аргументами суддів на користь власників кав’ярні було те, що прибудована тераса має іншу адресу і фактично не є пам’яткою архітектури, тому управління не може вимагати її демонтажу. Апеляційну постанову Львівська міськрада намагалась оскаржити в касації.

Водночас улітку 2022 року виконавчий комітет Львівської міськради ухвалив рішення про повернення будинку до історичного вигляду. Тоді керуюча справами виконкому Наталія Алєксєєва повідомила, що міськрада домовилась із «Віденською кав’ярнею» про зміну фасаду. Однак відтоді ніяких робіт із перебудови чи демонтажу у кав’ярні не проводили.

23 травня 2023 року Касаційний адміністративний суд Верховного Суду розглянув та задовольнив скаргу управління охорони історичного середовища, скасував рішення судів попередніх інстанцій та відправив справу на повторний розгляд до Львівського окружного адмінсуду. Верховний суд встановив, що під час попередніх розглядів судді не врахували обставини, за яких прибудована тераса отримала іншу адресу. Суд також врахував, що розміщення об’єкта в історичному ареалі та в зоні ЮНЕСКО вимагає погодження в міськраді. Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками ТзОВ «Віденська кав’ярня» є президент Івано-Франківської торгово-промислової палати Андрій Левкович, колишній генеральний консул України в Кракові Олег Мандюк, киянка Оксана Шлапак та президент Канадсько-Української торгової палати Зенон Поточний.

Кам'яниця, в якій розташована «Віденська кав'ярня», побудована у 1828-1829 роках в стилі ампіру за проектом Матео Брезані. Будинок займає цілий квартал між проспектом Свободи, вулицями Беринди і Театральною та площею Івана Підкови. Сучасного вигляду кам'яниця набула після перебудови у 1880 році.