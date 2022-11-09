Готельний комплекс «Рандеву» належить підприємцеві Павлу Живку

Готельний комплекс «Рандеву», який 8 листопада згорів у курортному селищі Славсько на Львівщині, належав двоюрідному братові відомої львівської активістки Олени Живко – 29-річному Павлові Живку та його дружині Христині. Два роки тому Павла Живка затримувала поліція за підозрою у викраденні людини. Ця справа досі розглядається в суді.

Офіційно Павло Живко зареєстрований у селі Наварія біля Львова, за даними YouControl, він володіє вісьмома об’єктами нерухомості – сім розташовані у Львівській області, ще один – в Івано-Франківській. Також має у власності три земельні ділянки – дві на Сколівщині та одну на Пустомитівщині.

Як випливає з даних судового реєстру, у період пандемії коронавірусу у 2020 році поліцейські складали протокол на Павла Живка як власника готельного комплексу «Рандеву» за порушення вимог жорсткого карантину. Виявилося, що готель приймав гостей всупереч забороні уряду, однак суд закрив справу «у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення».

Того ж року поліцейські складали на Павла Живка матеріали за дрібне хуліганство – він обізвав нецензурною лайкою людей у громадському місці, однак суд закрив справу через закінчення строків накладення адміністративного стягнення.

Павло Живко також є фігурантом кримінального провадження за викрадення людини. Подія трапилася три роки тому – у березні 2019 року він був одним із учасників побиття та викрадення львів'янина на парковці біля ТРЦ Victoria Gardens. Деякий час Живко переховувався від слідства і був затриманий лише у серпні 2020 року. Тоді його двоюрідна сестра Олена Живко погрожувала підпалити себе перед головним управлінням львівської поліції на знак протесту проти його затримання. Пізніше вона оголосила голодування з вимогою випустити брата, яке безрезультатно завершилося через 10 днів.

Справа досі розглядається в суді, наступне засідання має відбутися 16 грудня.

Нагадаємо, що пожежа у готельному комплексі «Рандеву» спалахнула напередодні увечері. Повністю згоріли три житлові будівлі, ще чотири будинки та три господарські будівлі пожежникам вдалося врятувати. Причини пожежі невідомі, справу розслідують правоохоронці.