Повністю згоріли три будівлі комплексу «Рандеву» в Славському

У вівторок увечері, 8 листопада, у селищі Славське на Львівщині вщент згорів дерев'яний готельний комплекс «Рандеву». Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, пожежа виникла близько 18:45, її гасили майже п'ять годин.

У результаті повністю згоріли три дерев’яні житлові будинки. Вдалося врятувати чотири сусідні житлові будинки та три господарські будівлі.

Голова Славської громади Володимир Бега повідомив, що на момент виникнення пожежі відвідувачів у закладі не було, а обслуговуючий персонал вчасно залишив приміщення.

Причини пожежі наразі не встановили, правоохоронці почали розслідування. Вланиками готельного комплексу є подружжя підприємців Павло та Христина Живко з села Наварія, що біля Львова.