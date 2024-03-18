ДТП сталася ввечері 17 березня у селищі Делятин

Смертельна ДТП сталася ввечері 17 березня на автодорозі «Мукачево-Львів» у селищі Делятин. Внаслідок зіткнення ВАЗ та Hyundai загинули двоє мешканців Надвірнянського району.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 18 березня, 30-річний прикарпатець на автомобілі ВАЗ їхав у напрямку Яремча. На повороті він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із Hyundai, яким керував 50-річний мешканець Надвірнянщини.

30-річний прикарпатець на ВАЗ на повороті виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся із Hyundai

«Внаслідок ДТП пасажири автомобіля ВАЗ 2001 та 2000 року народження, мешканці Надвірнянського району, від отриманих травм загинули на місці події. Водій транспортного засобу та його пасажир, 2003 року народження, житель Заріччя, доставлені до лікарні», – інформують у поліції.

За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили загибель кількох осіб, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.