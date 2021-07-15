Хлопець вдарив дорожній знак і перекинувся у кювет

14 липня у ДТП на автодорозі Львів-Луцьк потрапив 21-річний мотоцикліст з Волині. Він не справився з кермуванням, збив дорожній знак і перекинувся у кювет. Хлопця з важкими травмами доставили в реанімацію.

Аварія трапилася близько 14:00 в селі Сабанівка Червоноградського району, що неподалік від Радехова.

«21-річний мешканець Волинської області не впорався з керуванням мотоциклом Honda, зіткнувся з опорою дорожнього знаку та з’їхав у кювет. Внаслідок події мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема, політравму та ампутацію лівої гомілки», — повідомили у поліції Львівщини.

Юнак родом зі с. Кобче Луцького району зараз у реанімації. Слідчі з’ясовують обставини аварії, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Лише у червні на Львівщині зареєстрували 65 дорожньо-транспортних пригод за участю мотоциклістів та скутеристів. У них травмувалася 51 людина, 11 загинули. На Львівщині впродовж липня поліція проводить операцію «Двоколісний транспорт», під час якої з водіями проводять профілактичну роботу.