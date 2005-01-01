Внаслідок ДТП на Львівщині троє людей потрапили до лікарні

ДТП сталася у селі Старява Cтаросамбірського району

У суботу, 20 січня, у селі Старява Cтаросамбірського району 27-річний водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням і в'їхав у кювет, де врізався у дерево. Про це ZAXID.NET розповіла речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська.

«Внаслідок аварії отримав травми водій та двоє пасажирів», - додала Світлана Добровольська.

Як повідомили у Старосамбірському відділі поліції, усіх трьох доправили до лікарні. Зокрема, 27-річного водія та 13-річну пасажирку госпіталізували у хірургічне відділення Старосамбірської лікарні. 17-річного пасажира відвезли до Львова з низкою переломів.

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Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.