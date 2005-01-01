Вночі біля Львова 24-річний водій насмерть збив пішохода

У п’ятницю, 19 січня, о 03:16 у с. Гамаліївка, Пустомитівського району на автодорозі Київ - Чоп 24-річний водій насмерть збив пішохода. Про це інформує департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

«Водій автомобіля Volkswagen Crafter, 1993 року народження, житель с. Бабин, Гощанського району, Рівненської області здійснив наїзд на невідомого пішохода, який від отриманих травм помер на місці події», - йдеться у повідомленні.

Тіло скеровано в морг Жовківської ЦРЛ, з’ясовуються обставини події.