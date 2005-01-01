Внаслідок ДТП на Львівщині загинув 43-річний чоловік

СуспільствоМар'яна Вербовська, сьогодні, 09:298660

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У суботу, 20 січня, о 19:05 у Жовікіському районі водій Mercedes Vito не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП загинув пасажир авто. Про це інформує департамент цивільного захисту ЛОДА.

«ДТП трапилася між с. Туринка та с. Боянець Жовківського району. Рухаючись по автодорозі «Жовква - Ковель», водій автомобіля, житель м. Нововолинськ, не впорався з управлінням та з’їхав у кювет. В результаті ДТП, пасажир автомобіля, 1974 року народження, житель м. Нововолинськ, Волинської області, помер на місці ДТП», - йдеться у повіломленні ЛОДА.

Водій та другий пасажир, житель Нововолинська, тілесних ушкоджень не отримали.

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