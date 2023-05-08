Зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Škoda Fabia

У неділю, 7 травня, у Радехові сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів травмувалися четверо людей, серед них – неповнолітній та немовля. Про це у понеділок, 8 травня, повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі Audi Q5, яким керувала 43-річна жителька Волинської області, та Škoda Fabia, яким керував 30-річний мешканець Радехова.

Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження водій Škoda Fabia та троє його пасажирів: 25-річна жінка, 17-річний юнак та двомісячний хлопчик, усі – мешканці Радехова. Їх доставили до медичних закладів.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.