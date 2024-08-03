Аварійні бригади Львівобленерго відновлюють електропостачання

Грози з поривами сильного вітру спричинили знеструмлення у різних районах Львівщини. Станом на ранок суботи через негоду без електропостачання залишаються 48 міст і сіл у нашій області. Про це повідомили у Львівській ОВА.

«Повністю знеструмлені 18 населених пунктів, частково – 30. Найбільше відключень у Яворівському та Львівському районах», – зазначено у повідомленні.

Над відновленням живлення працюють 16 бригад «Львівобленерго».

Львівобленерго просить повідомляти про обірвані електромережі: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери колцентру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68. Про повалені дерева або гілки слід сповістити в екстрені служби: 101, 103 або 112.

Під час грози та шквалів не можна наближатись ближче, ніж на 8 метрів, до обірваних ліній електропередач, це загрожує ударом струмом. З небезпечної зони треба відходити «гусячим кроком» – звести ступні разом, не відривати їх від землі й пересуватися дрібними ковзаючими кроками.

Нагадаємо, синоптики прогнозують грози, значні опади та шквальний вітер впродовж усієї суботи, 3 серпня.