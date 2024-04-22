Пасажирів та водіїв з автівок вивільняли рятувальники

Ввечері понеділка 22 квітня у Дрогобицькому районі на Львівщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо людей. Рятувальники вивільняли їх із затиснутих машин.

Про ДТП, яка трапилася на трасі Дрогобич-Стрий біля Нового Села о 18:00, повідомив Другий спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України. Там відбулося лобове зіткнення автівок Škoda Rapid та Škoda Superb, внаслідок чого постраждало четверо людей.

«До місця події було направлено чергове аварійно-рятувальне відділення Центру. Людей деблоковано з автомобілів та передано медичним працівникам», – повідомили у ДСНС.

Стан потерпілих та їхні особисті дані ще встановлюють. Слідчі з’ясовують обставини аварії.