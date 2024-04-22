Внаслідок лобового зіткнення двох Škoda біля Дрогобича травмувалися четверо людей
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Ввечері понеділка 22 квітня у Дрогобицькому районі на Львівщині трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали четверо людей. Рятувальники вивільняли їх із затиснутих машин.
Про ДТП, яка трапилася на трасі Дрогобич-Стрий біля Нового Села о 18:00, повідомив Другий спеціальний центр швидкого реагування ДСНС України. Там відбулося лобове зіткнення автівок Škoda Rapid та Škoda Superb, внаслідок чого постраждало четверо людей.
«До місця події було направлено чергове аварійно-рятувальне відділення Центру. Людей деблоковано з автомобілів та передано медичним працівникам», – повідомили у ДСНС.
Стан потерпілих та їхні особисті дані ще встановлюють. Слідчі з’ясовують обставини аварії.