Рух дорогою регулюють однією смугою

У вівторок, 16 квітня, на трасі Київ-Чоп трапилася ДТП між легковиком Audi та вантажівкою. Одна людина загинула, ще троє постраждали, серед них – семирічна дитина. Медики реанімували 53-річну жінку майже годину, але врятувати її не вдалося. Поки слідчі на місці з’ясовують обставини аварії, рух на цій ділянці ускладнений.

«До уваги водіїв! Внаслідок зіткнення транспортних засобів на автодорозі М-06 Київ — Чоп, поблизу міста Винники, ускладнення в русі. Врахуйте цю інформацію під час планування поїздки», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Як розповіли ZAXID.NET у патрульній поліції Львова, аварія трапилася близько 14:00. У ній травмувалися четверо людей – обидва водії, а також жінка і дитина з Audi. Як видно на відео, яке оприлюднили очевидці у групі «Варта-1», вантажівка належить гіпермаркету «Епіцентр».

У Львівському обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф ZAXID.NET повідомили, що пасажирка віком 53 роки померла. «55 хвилин лікарі проводили реанімацію, але, на жаль, безуспішно. Травми були несумісні з життям», – повідомила речниця Центру Тетяна Андрєєва.

Інші потерпілі доставлені у лікарні. Серед них – семирічна дитина, у неї параорбітальна гематома та гостра реакція на стрес. 31-річний водій Audi отримав ЗЧМТ та струс головного мозку. Він у стані середньої важкості у лікарні св. Луки. Водія вантажівки з тупою травмою живота, закритим переломом лівого стегна, підозрою на внутрішньочеревну кровотечу доставили у лікарню св. Пантелеймона.

Патрульні регулюють дорожній рух однією смугою. А слідчі встановлюють обставини зіткнення.