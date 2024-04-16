Водій Toyota Camry загинув у ДТП з двома фурами на Львівщині

Буський районний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Сумщини Олександру Чепуренку – водій спричинив потрійну ДТП, у якій загинув водій легковика. Суд звільнив винуватця аварії від тюремного ув’язнення, замінивши його на трирічний іспитовий термін. Дружина та донька загиблого відсудили у роботодавця засудженого 2 млн грн моральної та матеріальної шкоди.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у реєстрі у квітні 2024 року, аварія трапилась 12 квітня 2023 року на трасі Київ-Чоп неподалік села Янгелівка (біля Буська). Олександр Чепуренко керував вантажівкою Mercedes-Benz Actros виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою DAF та з легковиком Toyota Camry. 61-річний киянин, водій Toyota Camry, від отриманих травм загинув, також у цій ДТП постраждала його дружина, яка була пасажиркою авто.

Олександр Чепуренко визнав свою провину у вчиненні ДТП та заявив, що був неуважним. У матеріалах справи вказано, що він працює у ПП «Лео гарант транс». Адвокат, у інтересах дружини та доньки загиблого, подав цивільний позов до роботодавця водія вантажівки.

Справу розглянув суддя Борис Журибіда, який дослідив матеріали та визнав Олександра Чепуренка винним у вчиненні смертельної ДТП. Йому призначили 5 років тюрми з трирічною забороною керувати транспортними засобами, але звільнили від тюремного ув’язнення з трирічним іспитовим терміном. Суддя також стягнув з ПП «Лео гарант транс» на користь родичів загиблого 2 млн грн компенсації (матеріальна та моральна шкода). Вирок ще можна оскаржити.