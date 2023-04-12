Смертельна аварія на трасі біля Буська

У середу, 12 квітня, на трасі Київ-Чоп поблизу міста Буськ на Львівщині сталася потрійна ДТП за участі двох вантажівок та легковика Toyota Camry. У результаті загинув 61-річний водій легковика, мешканець Києва.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 12:00 на трасі Київ-Чоп поблизу села Янгелівка, що за 12 км від Буська. Відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: вантажівки Mercedes Benz Actros, якою керував 56-річний водій, вантажівки DAF, за кермом якої був 47-річний житель Рівненської області, та автомобіля Toyota Camry, яким керував 61-річний киянин.

Унаслідок ДТП водій легковика загинув на місці події. Водій Mercedes Benz Actros та 61-річна пасажирка Toyota Camry, жителька Києва, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.