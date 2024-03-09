Російські окупанти обстріляли вранці Нікопольський район на Дніпропетровщині з артилерії. Внаслідок атаки загинув 16-річний хлопець, ще один – поранений, повідомив у суботу, 9 березня, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Загинув 16-річний хлопець. Ще один, 22 років, у лікарні. "Важкий"», – повідомив Сергій Лисак.

За його словами, росіяни атакували з артилерії Червоногригорівську громаду поблизу Нікополя. Внаслідок обстрілу також пошкоджені приватний будинок, господарська будівля, а також газогін та лінія електропередач.

Раніше Сергій Лисак повідомив, що окупанти обстріляли Марганець та одне із сіл громади понад 10 снарядами важкої артилерії. Водночас тоді голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Зазначимо, Дніпропетровщину, зокрема район Кривого Рогу, росіяни атакували і вночі, застосувавши ударні безпілотники іранського виробництва Shahed. Повітряним силам вдалося збити п’ять дронів, проте у районі є влучання в об’єкт промислового підприємства. Чи є жертви та постраждалі внаслідок російської атаки БПЛА, Сергій Лисак не уточнив.