Дрони збили над Полтавською, Донецькою та Дніпропетровською областями

У ніч на суботу, 9 березня, російські окупанти вчергове атакували Україну безпілотниками іранського виробництва Shahed. Загалом за ніч росіяни випустили 15 безпілотників, 12 з яких вдалося збити, повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Дрони-камікадзе атакували схід та центр України. Росіяни запустили безпілотники з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

«До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 “шахедів” у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результат роботи ППО за ніч 9 березня

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, п’ять безпілотників збили у районі Кривого Рогу. Попри це, є влучання по об’єкту промислового підприємства, де внаслідок удару виникла пожежа.

«Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії», – повідомив Сергій Лисак.

Внаслідок нічного обстрілу на Дніпропетровщині немає загиблих та постраждалих. На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, адмінбудівля та магазин, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Водночас він не уточнив, чи саме дрони пошкодили будівлі. Інформації щодо падіння уламків, пошкоджень чи поранених внаслідок обстрілу на Полтавщині наразі немає.

Нагадаємо, 6 березня Росія атакувала Україну 42 безпілотниками Shahed. 38 із них збили сили ППО. Шість із них знищили на Хмельниччині, де внаслідок влучання були знеструмлені кілька населених пунктів.