Росіяни атакували населений пункт трьома ракетами С-300

У середу, 3 січня, російські окупанти обстріляли територію одного з підприємств у Снігурівці, розташованій на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу ракетами С-300 постраждало троє людей, серед них – неповнолітня, яка перебуває у важкому стані, повідомив голова Миколаївської МВА Іван Кухта.

За його словами, на території підприємства, розташованого на околицях Снігурівки, пролунало кілька вибухів. Від вибухової хвилі постраждали будівлі та четверо людей, серед яких – дитина.

«На превеликий жаль, прилеглі будинки на околиці міста отримали пошкодження від вибухової хвилі, внаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка», – заявив Іван Кухта.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що дівчині 15 років. Вона перебувала поруч із підприємством, де двоє чоловіків охороняли склад із гуманітарною допомогою. За словами Віталія Кіма, дівчина перебуває у важкому стані, її госпіталізували до Миколаєва.

Голова Миколаївської ОВА додав, що вибухи пролунали о 17:45. Росіяни атакували населений пункт трьома ракетами С-300.