З початку опалювального року теплостанції обстріляли приблизно 40 разів

У четвер, 22 лютого, росіяни атакували одну з прифронтових теплових електростанцій, повідомили у прес-службі ДТЕК. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро енергетиків.

«Внаслідок обстрілу, на жаль, є постраждалі. Попередньо, п'ятеро енергетиків було контужено, ще одна працівниця отримала легкі поранення. Працівникам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Компанія надає їм всю необхідну допомогу», – повідомили у прес-службі компанії.

Де саме розташовувалася теплоелектростанція, у прес-службі ДТЕК не уточнили з міркувань безпеки. Внаслідок атаки на станції також серйозно пошкоджено обладнання.

Наразі триває ліквідація наслідків атаки росіян на теплоелектростанцію. У прес-службі ДТЕК заявили, що з початку опалювального сезону окупанти обстріляли теплоелектростанції приблизно 40 разів.

Нагадаємо, 10 лютого російська атака завдала серйозних пошкоджень чотирьом тепловим електростанціям, які контролює ДТЕК. За даними компанії, з вересня 2022 року енергетичні підприємства ДТЕК були атаковані 27 разів. Під час цих ударів 28 енергетиків були поранені, троє загинули.