У четвер, 2 грудня, у Кривому Розі на шахті металургійного підприємства компанії «СВІТЕКС» стався обвал породи внаслідок якого один гірник загинув. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на прес-службу Державної служби з питань праці.

Як розповіли у відомстві, працівник «СВІТЕКС» виконував підрядні роботи на орт-заїзді 231 (горизонтальна штучна порожнина в гірському масиві - ред.) на території підприємства з виробництва металопродукції «АрселорМіттал Кривий Ріг». Під час роботи стався обвал гірської породи, який смертельно травмував працівника.

За даними видання «Перший криворізький», інцидент трапився вночі 2 грудня на шахті «Артем-1».

У прес-службі Криворізького районного управління поліції розповіли, що під час виконання робіт на 48-річного працівника впала руда. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Його тіло відправили на судмедекспертизу.

За цим фактом відкрито справу за частиною 2 статті 272 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою). Триває слідство.

Як інформував ZAXID.NET, на початку вересня внаслідок обриву канату транспортної кабіни на шахті «Червоний партизан», яка розташована на тимчасово окупованій території Луганської області, загинули дев’ятеро гірників.