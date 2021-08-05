У лікарні Краматорська, що в Донецькій області, помер шостий гірник, який постраждав унаслідок вибуху в шахтоуправлінні «Покровське» 31 липня. Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«З лікарні Краматорська повідомили про смерть ще одного гірника. О 12:20 зупинилося серце шостого шахтаря, постраждалого внаслідок вибуху на шахті «Покровське»», – написав Волинець.

Як інформував ZAXID.NET, 31 липня на шахті в селищі Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник загинув, ще 9 з опіками різного ступеня потрапили до лікарень.

Пізніше кількість загиблих збільшилася до трьох.

У ніч із 4 на 5 серпня в опіковому відділенні лікарні Краматорська вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху в шахті «Покровське».