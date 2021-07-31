У Покровському районі Донецької області вранці в суботу, 31 липня, стався вибух на шахті, внаслідок якого постраждали 10 гірників, повідомило обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Пізніше компанія «Метінвест», яка контролює шахту, повідомила про одного загиблого.

Вибух стався на шахті Шахтоуправління «Покровське», яка розташована в смт Удачне Покровського району приблизно о 05:12 в північному польовому конвеєрному штреку, на горизонті 815 м.

За інформацією рятувальників, внаслідок вибуху постраждало 10 гірників, яких наразі госпіталізовано до Центральної районної лікарні Покровська. Причина та обставини події встановлюються. Наразі На місці події працює воєнізований гірничо-рятувальний загін.

Як повідомила компанія «Метінвест» (входить до холдингу Ріната Ахметова), унаслідок вибуху на шахтоуправлінні «Покровське» в Донецькій області загинув співробітник підрядної організації. Інші постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Загалом постраждали 10 людей: четверо працівників шахтоуправління та шестеро працівників підрядної організації. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

«Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що перебували в шахті у момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надана необхідна допомога», – йдеться в повідомленні «Метінвесту», яке цитує НВ.