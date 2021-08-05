В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська Донецької області померли ще двоє гірників, постраждалих унаслідок вибуху в шахтоуправлінні «Покровське» в суботу, повідомив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Вночі померли ще двоє шахтарів, які перебували на місці вибуху шахти «Покровське» 31 липня. У лікарнях Покровська і Краматорська триває боротьба за життя і здоров'я ще п'ятьох постраждалих», – написав Волинець у Facebook у четвер, 5 серпня.

Як повідомляв ZAXID.NET, 31 липня вранці на шахтоуправлінні «Покровське» (контролюється компанією «Метінвест» Ріната Ахметова) стався вибух. Тоді постраждали десятеро гірників, один з яких помер у лікарні того ж дня. Ще один постраждалий помер у вівторок, 3 серпня, а третій – у середу. Стан усіх постраждалих гірників після вибуху був важким.