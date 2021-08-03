За здоров'я ще восьми шахтарів продовжують боротися лікарі

У вівторок, 3 серпня, помер ще один постраждалий від вибуху на шахті «Покровське» у Покровському районі Донецької області. Таким чином кількість жертв трагедії зросла до двох осіб, повідомив голова профспілки гірників, нардеп Михайло Волинець у Facebook.

«На жаль. В опіковому відділенні міської лікарні м. Краматорськ помер ще один гірник, постраждалий від вибуху на шахтоуправлінні «Покровське», – написав він.

Наразі ще восьмеро постраждалих перебувають у лікарнях Краматорська та Покровська. За їх життя продовжують боротись лікарі.

Як інформував ZAXID.NET, 31 липня на шахті в смт Удачне Покровського району стався вибух. Один гірник помер, ще 9 з опіками різного ступеня перебували у лікарні. Загалом постраждали 10 людей: четверо працівників шахтоуправління та шестеро працівників підрядної організації.