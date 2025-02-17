Під час обстеження будинку виявили відсутність тяги в витяжному каналі газової колонки

У ніч на понеділок, 17 лютого, у селі Великі Грибовичі чадним газом отруїлися двоє дітей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

«Близько 02:53 у селі Великі Грибовичі у приватному одноповерховому будинку отруїлися, ймовірно, чадним газом двоє дітей віком семи та десять років», – йдеться в повідомленні.

Потерпілих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у лікарню святого Миколая, що у Львові.

Під час обстеження будинку виявили відсутність тяги в витяжному каналі газової колонки. Аварійна бригада служби «104» тимчасово припинила подачу газу до будинку. Будинок обладнаний газовою плитою та газовим котлом. Обставини події встановлюються.