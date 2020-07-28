Внаслідок підриву автомобіля загинув 41-річний Тарас Іваничко

Вибух пролунав у момент, коли Тарас Іваничко саме сідав у автомобіль

Внаслідок вибуху Mitsubishi Pajero у селі Княжий Міст на Львівщині загинув 41-річний львівський підприємець Тарас Іваничко. Він був власником кількох фірм, що займалися будівництвом, видобутком піску та гравію, нічного клубу «Юкатан» у Пустомитах, а також фігурував у справі про самовільне захоплення землі біля кафе-бару у Городку. За даними ZAXID.NET, Іваничко також був одним із кураторів грального бізнесу у Львові, відтак однією з ключових версій вбивства є розбірки кримінальних угруповань.

Mitsubishi Pajero із Тарасом Іваничком підірвали близько 06:00 на приватній території поблизу бази відпочинку у селі Княжий Міст Мостиського району. Вибух пролунав у той момент, коли 41-річний чоловік сідав у автомобіль. На місце одразу виїхало кілька десятків поліцейських із вибухотехніками та кінологами. Поліція посилила патрулювання траси Львів-Шегині, зупиняють авто і перевіряють документи у водіїв.

Сам Тарас Іваничко вів не дуже публічний спосіб життя – про нього практично немає згадок у ЗМІ. Хоча він був фігурантом судової справи про самовільне захоплення землі біля кафе-бару «Кобра» у Городку. Справа доволі стара – ведеться ще із 2006 року, однак ще весною цього року по ній відбувалися судові засідання.

Тарас Іваничко є власником кількох фірм із доволі різних сфер бізнесу. На нього зареєстрована компанія «Атланта-АТ», що займається ремонтом автомобілів, «Сват Плюс», що займається будівництвами та виробництвом виробів з бетону, разом із братом Андрієм він є одним із засновників компанії «Верес ЛТД», що займається видобутком гравію та піску на Тернопільщині. Окрім цього Тарасові Іваничку належить ПП «Час», що діє у Пустомитах як нічний клуб «Юкатан».

За даними ZAXID.NET, 41-річний Тарас Іваничко був пов'язаний із гральним бізнесом у Львові та одним із місцевих кримінальних авторитетів, відтак вибух позашляховика пов'язують із розбірками кримінальних кіл.