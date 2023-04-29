Розбір завалів триває, щонайменше одну людина вважається зниклою безвісти

В Умані під час розбору завалів у багатоповерхівці, в яку 28 квітня влучила російська ракета, рятувальники ідентифікували п'ятеро загиблих дітей різного віку. Наймолодшій дитині було всього півтора року, повідомили у прес-службі МВС у суботу, 29 квітня.

Зранку під час розбору завалів також сталося загоряння у багатоповерхівці. Рятувальники пояснили це тим, що вітер роздмухав майже згаслий вогонь. Пошуки постраждалих та загиблих тривають, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За даними МВС, загинуло 23 особи, серед яких п'ятеро дітей від півтора до 16 років.

«Розбір завалів триває. Підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки Росії 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло п'ятеро дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років)», – повідомив Ігор Клименко.

Ще одну жінку вважають зниклою безвісти. Пошуки тривають з ранку 28 квітня.

Нагадаємо, зранку 28 квітня російська ракета поцілила по житловому багатоповерховому будинку в місті Умані Черкаської області, зруйнувавши кілька поверхів. Ударна хвиля пошкодила приблизно 10 багатоповерхівок, які розташовані поруч. У місті оголосили триденну жалобу.