Зранку, 13 квітня, російські війська тричі порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі. Внаслідок цього один військовий загинув неподалік Майорського, ще двоє дістали поранення. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Так, біля Південного бойовики стріляли з мінометів 82-го калібру. Неподалік Майорського бойовики використовували безпілотник – він перетнув лінію розмежування та скинув гранати на позиції українських підрозділів, зазначають у штабі.

Внаслідок цього один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення, їм надали медичну допомогу та доставили до госпіталю.

За минулу добу, 12 квітня, у штабі зафіксували 17 порушень «тиші» бойовиками, зокрема 15 фактів обстрілів та два факти дистанційного мінування територій.

Так, у напрямку Зайцевого зафіксували те, що бойовики двічі мінували цивільну інфраструктуру з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Крім того, у штабі повідомляють, що поблизу Південного бойовики стріляли з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також використовували бойову броньовану гусеничну машину (БМП-1).

Біля Шумів і Зайцевого зафіксували обстріли з мінометів 92-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Новгородського — з озброєння бойових машин піхоти та станкових протитанкових гранатометів, Золотого-4 – з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї, Пісків – з великокаліберних кулеметів, Кам'янки – зі стрілецької зброї.

Внаслідок прицільного обстрілу один військовослужбовець вчора загинув.