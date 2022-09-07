Наслідки обстрілу росіянами Слов’янська Донецької області, 7 вересня 2022

Рятувальники завершили розбір завалів будинку у Слов'янську Донецької області, по якому вранці в середу, 7 вересня, вдарили російські загарбники. Під завалами знайшли загалом трьох людей.

«На місці розбору завалу частково зруйнованого 3-поверхового багатоквартирного будинку у Слов'янську, виявлено тіло жінки. Всього з початку робіт виявлено тіла 3 загиблих, 2 чоловіків і 1 жінки», – йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Для розбору завалів залучили 38 людей та вісім одиниць техніки. Усього було розчищення близько 50 тонн уламків будинку. Наразі роботи завершено.

Росіяни обстріляли житлові райони Слов’янська під ранок 7 вересня. Один із ворожих снарядів влучив у триповерховий будинок і, за інформацією голови міської військової адміністрації Вадима Ляха, зруйнував один із його під’їздів.

Нагадаємо, вдень 7 вересня російські воєнні злочинці обстріляли у Запорізькій області двір, де цивільні отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок цього обстрілу троє людей загинули, семеро отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані.