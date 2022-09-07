Троє людей загинули від обстрілів росіянами села на Запоріжжі
Росіяни «Градами» влучили у двір, де цивільні отримували гуманітарну допомогу
Росіяни вдень у середу, 7 вересня, вдарили з «Градів» по селу Мала Токмачка, яке розташоване поблизу Оріхова Запорізької області, внаслідок чого троє людей загинули, а ще семеро отримали поранення.
Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, росіяни почали обстрілювати з «Градів» Малу Токмачку приблизно о 15:40. В одному з дворів у цей момент перебували восьмеро цивільних, які отримували гуманітарну допомогу.
«В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, 3 вбито. Обстріл продовжується», – написав Старух у Telegram о 17:26.
Пізніше він уточнив, що кількість поранених зросла до семи, стан трьох із них важкий.
Нагадаємо, раніше влада Оріхівської громади закликала місцевих жителів евакуюватися через загострення безпекової ситуації.