Російські воєнні злочинці вдарили «Градами» по Малій Токмачці біля Оріхова у Запорізькій області

Росіяни вдень у середу, 7 вересня, вдарили з «Градів» по селу Мала Токмачка, яке розташоване поблизу Оріхова Запорізької області, внаслідок чого троє людей загинули, а ще семеро отримали поранення.

Як повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, росіяни почали обстрілювати з «Градів» Малу Токмачку приблизно о 15:40. В одному з дворів у цей момент перебували восьмеро цивільних, які отримували гуманітарну допомогу.

«В результаті обстрілу 5 людей тяжко поранені, 3 вбито. Обстріл продовжується», – написав Старух у Telegram о 17:26.

Пізніше він уточнив, що кількість поранених зросла до семи, стан трьох із них важкий.

Нагадаємо, раніше влада Оріхівської громади закликала місцевих жителів евакуюватися через загострення безпекової ситуації.