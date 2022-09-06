У серпні ситуація з безпекою в Оріхові різко погіршилась через зростання кількості обстрілів

Жителів міста Оріхів, яке розташоване приблизно за 63 км від Запоріжжя, закликали евакуюватися з міста через посилення бойових дій і ворожих обстрілів. Заклик про евакуацію 6 вересня опублікувала Оріхівська громада у своєму Telegram-каналі.

«У зв’язку з активними бойовими діями на території громади, враховуючи реальну загрозу життю і безпеці, РЕКОМЕНДУЄМО ЕВАКУЮВАТИСЯ. Не наражайте на небезпеку себе та своїх рідних. Переїздіть в безпечніше місце для збереження життя та здоров'я», – сказано у повідомленні.

Людей похилого віку й одиноких громадян евакуйовуватимуть до Запоріжжя, а сім’ї з дітьми – в центральні й західні регіони України. Евакуація проводитиметься у міру формування списків.

Для отримання детальнішої інформації жителів Оріхова просять телефонувати за номером +380997629914.

До війни в Оріхові проживали понад 14 тис. людей. З травня росіяни обстрілювали місто щоденно, але у серпні ситуація загострилася, адже кількість та інтенсивність обстрілів зросла. Через обстріли з боку російських воєнних злочинців в Оріхові зруйновано гімназію, десятки житлових будинків та інші об’єкти. Також у місті часто немає води й електроенергії.