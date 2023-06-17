Внаслідок вибуху постраждало троє осіб

У Павлограді, що у Дніпропетровські області, в одній з шахт стався вибух внаслідок витоку метану. Від вибуху постраждали три людини, повідомили у прес-службі міністерства енергетики України у суботу, 17 червня.

За даними Міненергетики, вночі на шахті стався вибух метану. На підприємстві перебувало 200 шахтарів.

«Троє працівників травмовані, вони доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з’ясовуються», – повідомили у прес-службі міністерства.

У якому стані перебувають постраждалі шахтарі, міністерство енергетики не повідомило.

Нагадаємо, 1 червня у Харківській області в одному з навчальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули двоє третьокурсників Університету цивільного захисту. Ще один курсант отримав поранення.