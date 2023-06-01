У Харківській області в одному з навчальних підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій вибухнув невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого загинули двоє третьокурсників Університету цивільного захисту, ще один отримав поранення, повідомив у четвер, 1 червня, речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За словами Чубенка, якого цитує «Інтерфакс-Україна», вибух стався 31 травня близько 14:30. Унаслідок вибуху поранення отримав 20-річний курсант, він отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує.

Водночас двоє курсантів 21 і 22 років померли від отриманих травм у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні. За словами Чубенка, усі троє навчалися на третьому курсі університету.

Наразі за цим фактом відкрито провадження, яке розслідується як умисне вбивство двох або більше осіб. на час розслідування від роботи відсторонили чотирьох посадовців Національного університету цивільного захисту, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Мар’яна Рева в коментарі «Суспільному».

Журналісти «Суспільного» з посиланням на однокурсників загиблих, які говорили на правах анонімності, з’ясували, що двоє курсантів Національного університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху в гуртожитку, коли намагалися прибрати вибухову речовину зі снаряда, щоб зробити муляж. За їхньою інформацією, курсанти розбирали боєприпас за наказом керівника без його нагляду.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше в академії Державної прикордонної служби, яка розташована у Хмельницькому, застрелився 19-річний курсант.