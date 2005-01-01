Внаслідок зіткнення легковика та бензовоза в Італії згоріла сім'я з двома дітьми

В Італії в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох вантажівок і легкового автомобіля загинули шестеро людей. Про це з посиланням на видання ANSА, пише УНН.
«Шестеро людей, в тому числі французька сім'я, загинули в аварії, яка сталася уздовж шосе А21 між Брешією і Манербіо», – повідомляє видання.
За попередньою інформацією, легковий автомобіль, імовірно Kia, з французькими номерами вдарився в бензовоз, після чого в «легковик» врізалася вантажівка, що перевозила зерно.
«У результаті зіткнення, вантажівка, що перевозила паливо, загорілася, внаслідок чого шестеро осіб (двоє дітей і четверо дорослих): водій і пасажири легкового автомобіля і водій зерновозу померли на місці. Водій бензовоза залишився живим», – уточнює видання.
Prime immagini del drammatico incidente mortale di Brescia sull' #A21 al chilometro 234. Intervento di #poliziastradale e @emergenzavvf pic.twitter.com/bQSTHhCpYD— Polizia di Stato (@poliziadistato) 2 січня 2018 р.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: