Внаслідок зіткнення легковика та бензовоза в Італії згоріла сім'я з двома дітьми

СвітІ.Р., сьогодні, 11:043920

До теми

Внаслідок зіткнення легковика та бензовоза в Італії згоріла сім'я з двома дітьми
фото скріншот з відео

В Італії в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох вантажівок і легкового автомобіля загинули шестеро людей. Про це з посиланням на видання ANSА, пише УНН.

«Шестеро людей, в тому числі французька сім'я, загинули в аварії, яка сталася уздовж шосе А21 між Брешією і Манербіо», – повідомляє видання.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль, імовірно Kia, з французькими номерами вдарився в бензовоз, після чого в «легковик» врізалася вантажівка, що перевозила зерно.

«У результаті зіткнення, вантажівка, що перевозила паливо, загорілася, внаслідок чого шестеро осіб (двоє дітей і четверо дорослих): водій і пасажири легкового автомобіля і водій зерновозу померли на місці. Водій бензовоза залишився живим», – уточнює видання.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Внаслідок зіткнення п'яти автомобілів у Львові постраждали четверо людей ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук