За кермом Opel була 24-річна водійка

У вівторок, 9 липня, на Львівщині трапилася ДТП між вантажівкою і легковиком, внаслідок якої постраждали четверо дітей віком від 2 до 15 років. Як повідомили у поліції, аварія сталась близько 12:50 на трасі Т1425 біля с. Батятичі, що біля Кам’янки-Бузької.

«Зіткнулись автопоїзд DAF, яким керував 24-річний мешканець району, та автомобіль Opel Astra під керуванням жительки сусіднього села, того ж віку, що і водій автопоїзда», – зазначено у повідомленні поліції Львівщини.

Внаслідок зіткнення постраждали четверо пасажирів автомобіля Opel – дітей віком 2, 5, 6 та 15 років. Після ДТП їх доставили в лікарню.

Слідчі встановлять, хто з водіїв спричинив зіткнення

У Львівському центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф ZAXID.NET повідомили, що усіх дітей госпіталізували в дитячу лікарню святого Миколая на на вул. Орлика у Львові. Найменша дівчинка має забійну гематому лоба, старші діти – забої і садна. Їх обстежують лікарі. Водійка Opel теж відбулася незначними травмами.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Деталі аварії встановлюють.