Один із дронів впав на території цеху заводу, що виготовляє вибухівку

У ніч на вівторок, 14 листопада, поблизу російських воєнних підприємств із виробництва вибухівки та ракет пролунали вибухи. За даними пропагандистських Telegram-каналів, вибухи пролунали в районі ракетобудівної компанії під Москвою, а на Брянщині дрон атакував хімічний завод, який виробляє вибухівку.

Уночі, за даними Telegram-каналів, вибух прогримів у районі підприємства «Конструкторське бюро Машинобудування», розташованого у підмосковному місті Коломна. Підприємство спеціалізується на виробництві ракет «Кинджал» та «Іскандер», якими Росія регулярно атакує Україну.

Зазначається, що внаслідок вибуху у машин у Коломні спрацювали системи сигналізації. До підприємства з ракетобудування одразу вирушили машини спецслужб. За кілька днів до того поблизу Коломни бачили безпілотник.

Також російські медіа повідомили про атаку БПЛА на Брянщині. Зокрема, дрон атакував цех «Брянського хімічного заводу імені 50-річчя СРСР», який спеціалізується на виготовленні вибухівки. Безпілотник не розірвався та впав та території цеху, який досі будується. Внаслідок падіння дрона дах російського цеху пробити у трьох місцях.

Згодом міністерство оборони Росії повідомило, що російська ППО нібито збила чотири дрони-камікадзе. За даними окупантів, їх начебто збили у Московській, Тамбовській, Брянській та Орловській областях.